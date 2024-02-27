القاهرة الإخبارية| جون كيربى: نتطلع لهدنة تمتد 6 أسابيع فى غزة

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن الولايات المتحدة الأمريكية، تأمل في هدنة بقطاع غزة تمتد إلى 6 أسابيع من أجل استخراج المحتجزين.

وأضاف كيربي، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا اتفاق بعد بشأن هدنة في غزة وما زلنا نعمل على تفاصيل الصفقة.

وأوضح أنه يجب أن نلبي احتياجات الأوكرانيين في ساحة القتال، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرسال جنود إلى أوكرانيا قرار سيادي.