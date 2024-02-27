فايز فرحات: جلسات الحوار الوطنى تهم أطرافًا مختلفة داخل المجتمع

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن كل قضية من القضايا التي ناقشها الحوار الوطني خلال جلسات متواصلة لليوم الثاني على التوالي لمناقشة القضايا الاقتصادية العاجلة، سواء في المحور السياسي أو الاقتصادي أو المجتمعي، فإنها تهم أطرافًا مختلفة داخل المجتمع.

وأضاف "فرحات"، اليوم الثلاثاء، خلال استضافته ببرنامج "حديث الأخبار"، المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الحوار يعكس أطرافًا مختلفة ويعبر عن مصالح هذه الأطراف ويعطيها فرصة كي تعبر عن وجهة نظرها فيما يتعلق بالقضايا التي ينافقشها الحوار داخل كل لجنة من اللجان، كان من الطبيعي أن تكون هذه طبيعة هذه الجلسات العامة، بدعوة كل الأطراف ذات الصلة وأن تجد كل الأطراف فرصة تعبر عن رأيها سواء كانوا متخصصين أو أكاديميين أو حتى فاعلين داخل المجتمع.

وأوضح، أن وجهات النظر تكون بطبيعتها متعددة وقد تتباين وقد تكون متناقضة وقد يكون بينها بعض التوافق أو الاتفاق، وبالتالي الجلسات العامة تكون للتعبير عن كل وجهات النظر والتعبير عن الآراء والأبعاد المختلفة بشأن قضية ما.