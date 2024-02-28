قادرون باختلاف 5| "الأميرة النائمة" تدخل فى حوار عفوى مع الرئيس السيسى

دخلت الطفلة “تالية” الملقبة بالطفلة النائمة التي غفوت أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية “قادرون باختلاف” النسخة الرابعة، في حوار شيق وجانبي وعفوي مع الرئيس السيسي امتاز بالحب والود بين الجانبين.

وجاء الحديث العفوي بين الطفلة تالية والرئيس السيسي كالآتي:

تالية: صباح الخير يا سيادة الريس.

الرئيس: صباح النور يا جميلة.

تالية: حضرتك وحشتني جدًا.

الرئيس: وإنتي جدًا والله.

تاليا: كويس؟

الرئيس: أنا بخير طول ما إنتي بخير.. وطول ما أنتم بخير وطول ما أنتم راضيين.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" بمركز المنارة الدولي، وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة.