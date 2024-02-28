عاجل| هنية: نبدى مرونة فى التفاوض حرصًا على دماء الشعب الفلسطينى

أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن هناك مرونة في التفاوض حرصًا على دماء الشعب الفلسطيني.

وأضاف “هنية”، اليوم الأربعاء، خلال كلمة له بثتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحركة لديها استعداد لمواصلة القتال من أجل الدفاع عن الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني واجه العدوان الإسرائيلي وأفشل مخططات التهجير.

وأوضح أن الاحتلال يواصل العدوان على المستشفيات بقطاع غزة، كما أنه يستهدف المدنيين في المناطق التي ادعى أنها آمنة بقطاع غزة، وحاصر المسجد الأقصى على مدار 20 أسبوعًا حتى الآن.