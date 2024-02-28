الرئيس السيسى: أرقام مشروع رأس الحكمة وصلت.. ودخل جزء منها البنك المركزى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الأرقام التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مشروع مدينة رأس الحكمة، وصلت أمس الثلاثاء إلى مصر.

وأضاف الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، خلال كلمته في النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" بمركز المنارة الدولي، أن الأرقام التي وصلت مصر أمس، دخل جزء منها إلى البنك المركزي المصري، ويوم الجمعة أيضًا سيكون هناك جزء آخر، وهذا من فضل الله تعالى علينا.

وأوضح الرئيس السيسي، أن مشروع مدينة رأس الحكمة سيكون أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن كل هذا قيل من قبل ولكني أؤكده.

وتابع: "ندعو الله أن يساعدنا وأشقاءنا في الإمارات وأن يستطيعوا أن يحققوا المدينة العالمية.. فنحن نتحدث على حياة فيها بشكل مستمر على مدار العام بأنشطة كثيرة جدًا، بعضها سيكون موجودًا لأول مرة في مصر".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" بمركز المنارة الدولي، وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة.