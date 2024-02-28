الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الهباش: لا نثق بوعود الإدارة الأمريكية.. وواشنطن هى المسئولة عن استمرار العدوان

الدكتور محمود الهباش،
الدكتور محمود الهباش،

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إننا لا نثق بوعود الإدارة الأمريكية، مؤكدًا أن واشنطن هي المسئولة عن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف "الهباش"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أولويتنا الحالية هي حقن دماء الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وفتح أفق سياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

نتنياهو لا يرغب بإيقاف الحرب

وأوضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لا يريد إيقاف الحرب بل يرغب في تنفيذ مخططه السياسي بفصل غزة عن الضفة لوقف إقامة الدولة الفلسطينية، مؤكدًا أنه يعلم أن إيقاف الحرب على غزة سيؤدي إلى محاكمته ومحاسبته على الجرائم الإسرائيلية.

وأشار مستشار الرئيس الفلسطيني إلى أنه لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

القاهرة الإخبارية الادارة الامريكية واشنطن العدوان الإسرائيلى قطاع غزة استمرار العدوان نتنياهو إيقاف الحرب الحرب

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