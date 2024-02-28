الجامعة العربية: نعمل من أجل الوقف الفورى لإطلاق النار وإدخال المساعدات لغزة

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، استمرار العمل من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات بشكل عاجل ومستدام إلى قطاع غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح الأمين العام للجامعة العربية، أن معالجة الكارثة الإنسانية التي تسبب فيها العدوان الإسرائيلي لا يمكن أن تتم بمعزل عن تسوية تحمل أفقًا سياسيًا لبزوغ الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.



"أبومازن" يرفض ما أعلنه نتنياهو من مبادئ اليوم التالى للحرب

وقبل قليل، تلقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، تضمنت رفضًا فلسطينيًا قاطعًا لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من مبادئ اليوم التالي للحرب.

وناشد الرئيس الفلسطيني، في رسالته للأمين العام للجامعة العربية، بمواصلة العمل لوقف إطلاق النار والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلية من غزة.