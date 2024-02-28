"أبومازن" يؤكد رفض فلسطين لما أعلنه نتنياهو من مبادئ اليوم التالى للحرب

تلقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، تضمنت رفضًا فلسطينيًا قاطعًا لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من مبادئ اليوم التالي للحرب؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وقبل قليل، شدد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبومازن، على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين حسب قرارات الأمم المتحدة.

وأكد الرئيس الفلسطيني، خلال استقباله مفوض "أونروا"، فيليب لازاريني، الرفض المطلق للحملة التي يقودها الاحتلال الإسرائيلي ضد الوكالة بهدف تصفية قضية اللاجئين.