خبير استراتيجى: رغبة إسرائيل واضحة فى عدم وجود أى تهدئة فى الحرب

قال محسن الشوبكي، الخبير الأمني والاستراتيجي، إن رغبة إسرائيل واضحة في عدم وجود أي تهدئة في الحرب، وإن حال عدم الوصول إلى صفقة بين الطرفين، فإنهم على استعداد لاجتياح رفح بريًا، مشيرًا إلى رغبة الإدارة الأمريكية في الوصول إلى تهدئة لخدمة مصالحها بأكثر من شكل.

وأضاف الشوبكي، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج “مطروح للنقاش”، المذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الإدارة الأمريكية بتصريحاتها بوقف أو إعطاء هدنة مؤقتة فإنه ستكون هدنة مؤقتة من أجل شهر رمضان فقط، مشيرًا إلى أن التقديرات الأمريكية والاستخبارية والأمنية الإسرائيلية أن حركة حماس قد تستغل شهر رمضان لتصعيد الأوضاع في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأوضح أن إسرائيل لم تبد أي نية في وقف هذه الحرب، فالتصريحات الإسرائيلية واضحة، وفي حال فشل اتفاق الهدنة فإنهم سوف يذهبون إلى اجتياح رفح، وهذا خيار موجود، مشيرًا إلى أن إسرائيل ليس لديها مشكلة خلال رمضان أو بعده، لكن المشكلة الآن في الملعب الأمريكي.