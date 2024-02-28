الجامعة العربية: عملية الإنزال الجوى للمساعدات اختراق مهم لتخفيف المعاناة فى غزة

أكد الأمين العام لـ جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أن عملية الإنزال الجوي المشتركة للمساعدات الإنسانية فوق غزة والتي نفَّذتها مصر، الأردن، الإمارات وقطر، تمثل اختراقًا مهمًا ومقدرًا لتخفيف المعاناة في غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وشاركت مصر والأردن والإمارات، أمس، في عمليات إنزال جوي للمواد الغذائية والإمدادات الإنسانية الأخيرة على طول قطاع غزة وخصوصًا الشمال، الذي يعاني بشدة بسبب نقص الغذاء، وخصوصًا مناطق شمال القطاع، وعكست الخطوات العربية الحاجة الماسّة في غزة، حيث حذرت مجموعات الإغاثة من القيود المتزايدة على قدرتها على توزيع الإمدادات.