أسامة السعيد: الحكومة الإسرائيلية لا تريد التهدئة فى الحرب على غزة

قال الدكتور أسامة السعيد، الكاتب الصحفي، إن الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لا ترغب في تحقيق أي هدنة أو تهدئة في قطاع غزة.

وأضاف "السعيد"، اليوم، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه ليس من مصلحة نتنياهو بأي صورة من الصور أن تحل أي نوع من التهدئة أو العودة إلى الأوضاع الطبيعية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن مستقلبه السياسي والجنائي مرهون باستمرار هذه الحرب، وبالتالي هو لديه مصلحة واضحة في عرقلة أي جهود سواء لهدن مؤقتة أو لإنهاء القتال بشكل كامل.

وأوضح، أن الأحاديث الإسرائيلية تحاول أن تشير إلى كثير من الحاضنة الشعبية لهذه الحكومة بأن نتنياهو لا يزال مستمر في عملية القتال وأنه ماضٍ في طريقه لتحقيق الأهداف التي تحدث عنها سواء بتصفية حماس أو المقاومة الفلسطينية، أو تحرير المحتجزين بالقوة، مؤكدًا أنه فشل في كل هذه الأهداف ولكنه يستمر في إسقاط المزيد من المدنيين وتدمير القطاع.