الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

أستاذ علوم سياسية: الخلافات بين تل أبيب وأمريكا شكلية فقط

طارق فهمي
طارق فهمي

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الخلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، مجرد خلافات شكلية وليست جوهرية، كما يظن البعض.

وأضاف فهمي، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج “مطروح للنقاش”، المذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه لا تزال هناك إشكالية حقيقية متعلقة بطبيعة الدور الأمريكي فيما يجري، سواء في دعم إسرائيل بالنسبة للترتيبات الأمنية أو مراقبة وضمان ما سوف يتم الاتفاق عليه، مشيرًا إلى أنه لا توجد مساحات خلافية كبيرة عكس ماهو شائع إعلاميًا في الخلافات بين واشنطن وتل أبيب، لأنها شكلية.

وأكد أن هناك خلافات متعلقة بعدة أمور كالترتيبات الأمنية والمناطق العازلة، بجانب تقليص مساحة قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية مطروح للنقاش الولايات المتحدة إسرائيل الخلافات الدور الأمركي

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