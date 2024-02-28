الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مظاهرة لأسر المحتجزين الإسرائيليين تطالب باتفاق لإطلاق سراح ذويهم

غزة
غزة

خرج العشرات من عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة، للتظاهر مُطالبين بالتوصل لاتفاق يقضي بإطلاق سراح ذويهم، وفق خبر عاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية".

صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين

وفي سياق آخر، كشفت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن عقد اجتماع لمجلس الوزراء الأمنى الإسرائيلى غدًا، لبحث صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، ووقف إطلاق النار المؤقت فى قطاع غزة.

وأضافت أن الاجتماع يأتى فى ظل جهود التوصل إلى اتفاق، من شأنه وقف إطلاق نار مؤقت، وإطلاق سراح المحتجزين فى غزة، قبل شهر رمضان، لافتة إلى أن نص الاقتراح الذى صاغته الولايات المتحدة للصفقة هو وقف القتال لمدة 6 أسابيع، يتم خلالها إطلاق سراح نحو 40 محتجزًا إسرائيليًا، مقابل إطلاق سراح نحو 400 أسير فلسطينى. 

القاهرة الإخبارية مظاهرة المحتجزين غزة بإطلاق سراح

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