لليوم 147.. إسرائيل تواصل الغارات الجوية والقصف المدفعى العشوائى على سكان غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 147 من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، في ظل وضع إنساني كارثي وقاسٍ، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت شن غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على منازل الأهالي في المناطق الوسطى من قطاع غزة ومناطق ومخيمات النازحين في جنوبه، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من السكان.

ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 30 ألف شهيد وأكثر من 71 ألف إصابة منذ بدء العدوان

وأفادت وزارة الصحة في غزة، مساء أمس الخميس، بارتفاع حصيلة الضحايا إلى 30 ألف شهيدًا، وأكثر من 71 ألف إصابة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع أكتوبر الماضي.

أبرز التطورات والأحداث خلال الساعات الماضية

تجدد القصف المدفعي في منطقة المعسكر بمدينة خان يونس جنوبي القطاع.

قصف منزلًا في مخيم البريج وسط القطاع، أسفر عن شهداء وجرحى.

قصف منزلًا يعود لعائلة دغيش شرق مخيم جباليا شمال القطاع، أسفر عن شهيدين وعدد من المفقودين.

قصف خيمة تؤوي نازحين غرب خان يونس جنوبي القطاع، أسفر عن 4 شهداء، واستشهاد طفلة في خيمة مجاورة.

قصف منزلًا لعائلة "أبوسنيمة" شمال شرق رفح، أسفر عن شهيدة وعدة إصابات وفقد طفلة رضيعة.

ارتفاع حصيلة الشهداء الأطفال نتيجة سوء التغذية والجفاف في شمال غزة إلى 10 شهداء.

الرئيس الأمريكي يستبعد وقف إطلاق النار بحلول الاثنين المقبل

وفي الوقت الذي ينتظر فيه العالم صفقة تضع حدًا للحرب الصهيونية الوحشية، استبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، بحلول الإثنين المقبل، وهو الموعد الذي كان قد توقعه في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقال بايدن للصحفيين، أمس الخميس: "إنه تحدث إلى قادة المنطقة بشأن وقف لإطلاق النار. والأمل لا ينضب، لكنه لن يحدث على الأرجح بحلول الإثنين".

ومن محطة باريس إلى الدوحة ينتقل ملف التهدئة بحثًا عن مزيد من التقدم والجدية نحو إبرام اتفاق نهائي يفضي إلى هدنة في القطاع وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين.

وبين كفتي التفاؤل والتشاؤم بإنجاز اتفاق قبل حلول شهر رمضان، تبحث مفاوضات قطر التفاصيل الدقيقة، بحضور وفد إسرائيلي يضم مسئولين في الجيش وجهاز الموساد مهمّته التدقيق المتعلق بالفلسطينيين الذين ترغب حماس بالإفراج عنهم.