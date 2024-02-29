الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الاحتلال: "لم نطلق النار باتجاه قافلة المساعدات غرب غزة"

دانيا هاغاري
دانيا هاغاري

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيا هاغاري، أن القوات الإسرائيلية لم تطلق النار لا من الأرض ولا الجو باتجاه قافلة المساعدات الإنسانية غرب مدينة غزة.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "حربنا مع حماس وليست مع سكان غزة ونسعى لتوسيع إيصال المساعدات الإنسانية".

وتابع: "مستعدون لمواجهة أي تصعيد خلال شهر رمضان".

وأوضح أن القوات تدفع ثمنًا كبيرًا على الحدود اللبنانية، مؤكدًا أن الإسرائيليين قلقون من التصعيد.

القاهرة الإخبارية الاحتلال المساعدات الإنسانية غزة رمضان حماس الحدود اللبنانية

مواد متعلقة

جوتيريش: يتعذر علينا توصيل المساعدات لشمال غزة منذ أكثر من أسبوع

الصحة الفلسطينية: استشهاد 4 أطفال فى مستشفى كمال عدوان نتيجة سوء التغذية والجفاف

"سموتريتش" يطالب بتوسيع المستوطنات ردًا على عملية مستوطنة عيلى

نتنياهو: لا نؤيد فرض إقامة دولة فلسطينية

اجتماع طارئ لمجلس الأمن إثر استشهاد فلسطينيين خلال توزيع المساعدات

الفصائل الفلسطينية: استهدفنا 3 ناقلات جند ودبابة ميركافا جنوب حى الزيتون

وزير الدفاع الإسرائيلى: مستعدون للعمل فى رفح الفلسطينية

أستاذ سياسة واقتصاد: أمريكا الشريك الأول لإسرائيل فى حربها على غزة

الأكثر قراءة

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

عاجل.. هل أتمت الحكومة صفقة بيع شركة "وطنية"؟ متحدث مجلس الوزراء يحسم الجدل

محمود كهربا يسدد 75 مليون جنيه للزمالك 

عاجل| "أنا ربنا نصرنى".. رسائل نارية لـ"كهربا" بعد دفع غرامة الزمالك

"كارت فكة و100 جنيه".. والد "فتاة العريش" يكشف كواليس المكالمة الأخيرة مع نيرة

بعد عودتها للحياة.. حديقة الأندلس بطنطا مقصد أهالي الغربية للتنزه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خيط الدم يمتزج مع خيط الطحين

د هند جاد

العنف ضد المرأة.. كلاكيت العقلية الذكورية المتخلفة!

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «3 - 3»

وائل لطفي

جمعية مكافحة «السرسجية»

منى رجب

حتى لا تتكرر مأساة حبيبة

ماجد حبته

توقيت زيارة البرهان

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكي: دعوات وقف حرب غزة ليس لها فرصة لوقف الهجوم الإسرائيلي

ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة شارع الرشيد إلى 104 شهداء و760 مصابًا

ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد فى غزة إلى 70