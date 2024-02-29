الاحتلال: "لم نطلق النار باتجاه قافلة المساعدات غرب غزة"

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيا هاغاري، أن القوات الإسرائيلية لم تطلق النار لا من الأرض ولا الجو باتجاه قافلة المساعدات الإنسانية غرب مدينة غزة.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "حربنا مع حماس وليست مع سكان غزة ونسعى لتوسيع إيصال المساعدات الإنسانية".

وتابع: "مستعدون لمواجهة أي تصعيد خلال شهر رمضان".

وأوضح أن القوات تدفع ثمنًا كبيرًا على الحدود اللبنانية، مؤكدًا أن الإسرائيليين قلقون من التصعيد.