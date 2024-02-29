الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الصحة الفلسطينية: استشهاد 4 أطفال فى مستشفى كمال عدوان نتيجة سوء التغذية والجفاف

مستشفى كمال عدوان
مستشفى كمال عدوان

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، عن استشهاد 4 أطفال في مستشفى كمال عدوان الواقعة شمال قطاع غزة، نتيجة سوء التغذية والجفاف؛ وذلك وفق نبأ عاحل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأكدت الصحة الفلسطينية، أن حصية الأطفال الذين استشهدوا نتجية سوء التغذية والجفاف ارتفعت إلى 10 شهداء.

مواطنون لم يستطيعوا توفير وجبة طعام واحدة لأطفالهم طوال أسبوع

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الدكتور حسام أبوصفية، مدير مستشفى كمال عدوان، أن الوضع كارثي بجانب وضع المجاعة التي تنهش في جميع المواطنين ولا ترحم أي صغير ولا حتى كبير، حيث استشهد أمس طفل بسبب قلة الغذاء وسوء التغذية، مشيرًا إلى أن العلامات التي تأتي إلى المستشفى بالنسبة للأطفال تكون علامات جفاف متقدمة، وعندما نعود للأهل يكون جوابهم "خلال أسبوع واحد لم نستطع توفير وجبة طعام واحدة لأبنائنا".

وأشار إلى أن هذه كارثة لم نكن يومًا نتصور أن الشعب الفلسطيني على وجه العموم وغزة على وجه الخصوص أن تصل لهذه المرحلة، أن تقتل المجاعة الأطفال في 2024، فهذه جريمة ومصيبة أن يموت الأطفال جوعًا.

مستشفى كمال عدوان القاهرة الإخبارية سوء التغذية الجفاف الصحة الفلسطينية

مواد متعلقة

نتنياهو: لا نؤيد فرض إقامة دولة فلسطينية

اجتماع طارئ لمجلس الأمن إثر استشهاد فلسطينيين خلال توزيع المساعدات

الفصائل الفلسطينية: استهدفنا 3 ناقلات جند ودبابة ميركافا جنوب حى الزيتون

وزير الدفاع الإسرائيلى: مستعدون للعمل فى رفح الفلسطينية

أستاذ سياسة واقتصاد: أمريكا الشريك الأول لإسرائيل فى حربها على غزة

محاولة لتفسير جديد وعصرى للقرآن.. الباز يقدم برنامجًا دينيًا فى رمضان 2024

بشير عبدالفتاح: الدول العظمى تستخدم مصطلحات حقوق الإنسان بما يحقق مصالحها فقط

البيت الأبيض: القصف المتعلق بالمساعدات الغذائية فى غزة حادث خطير

الأكثر قراءة

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

محمود كهربا يسدد 75 مليون جنيه للزمالك 

"الدستور" تطلق موقعًا إلكترونيًا لإصدارها الثقافي "حرف"

عاجل.. اقتصاديون: مصر مؤهلة لجذب الاستثمارات وتحقيق الاكتفاء الذاتى

"كنت عايز أرد طليقتى".. القصة الكاملة لمقتل جواهرجى بولاق أبوالعلا على يد عاطل

بعد عودتها للحياة.. حديقة الأندلس بطنطا مقصد أهالي الغربية للتنزه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «3 - 3»

وائل لطفي

جمعية مكافحة «السرسجية»

منى رجب

حتى لا تتكرر مأساة حبيبة

ماجد حبته

توقيت زيارة البرهان

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكي: دعوات وقف حرب غزة ليس لها فرصة لوقف الهجوم الإسرائيلي

ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة شارع الرشيد إلى 104 شهداء و760 مصابًا

ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد فى غزة إلى 70