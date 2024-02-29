الصحة الفلسطينية: استشهاد 4 أطفال فى مستشفى كمال عدوان نتيجة سوء التغذية والجفاف

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، عن استشهاد 4 أطفال في مستشفى كمال عدوان الواقعة شمال قطاع غزة، نتيجة سوء التغذية والجفاف؛ وذلك وفق نبأ عاحل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأكدت الصحة الفلسطينية، أن حصية الأطفال الذين استشهدوا نتجية سوء التغذية والجفاف ارتفعت إلى 10 شهداء.

مواطنون لم يستطيعوا توفير وجبة طعام واحدة لأطفالهم طوال أسبوع

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الدكتور حسام أبوصفية، مدير مستشفى كمال عدوان، أن الوضع كارثي بجانب وضع المجاعة التي تنهش في جميع المواطنين ولا ترحم أي صغير ولا حتى كبير، حيث استشهد أمس طفل بسبب قلة الغذاء وسوء التغذية، مشيرًا إلى أن العلامات التي تأتي إلى المستشفى بالنسبة للأطفال تكون علامات جفاف متقدمة، وعندما نعود للأهل يكون جوابهم "خلال أسبوع واحد لم نستطع توفير وجبة طعام واحدة لأبنائنا".

وأشار إلى أن هذه كارثة لم نكن يومًا نتصور أن الشعب الفلسطيني على وجه العموم وغزة على وجه الخصوص أن تصل لهذه المرحلة، أن تقتل المجاعة الأطفال في 2024، فهذه جريمة ومصيبة أن يموت الأطفال جوعًا.