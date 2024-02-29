البيت الأبيض: القصف المتعلق بالمساعدات الغذائية فى غزة حادث خطير

أعلن البيت الأبيض عن أن الولايات المتحدة تبحث في تقارير عن مقتل سكان في غزة خلال انتظارهم المساعدات الإنسانية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح البيت الأبيض أن القصف المتعلق بالمساعدات الغذائية الذي وردت تقارير عنه في غزة يعد حادثًا خطيرًا، مؤكدًا أهمية توسيع واستدامة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة من خلال وقف مؤقت محتمل لإطلاق النار.

وأعرب البيت الأبيض عن حزنه على فقدان أرواح الأبرياء، «نعترف بالوضع الإنساني السيئ في غزة حيث يحاول الفلسطينيون إطعام أسرهم».



اغتيال طالبي "لقمة العيش" بشارع الرشيد

وقبل قليل، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم الخميس، نقلًا عن إعلام فلسطيني، بارتقاء أكثر من 150 شهيدًا في مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف فلسطينيين خلال انتظارهم وصول المساعدات في شارع الرشيد قرب دوار النابلسي بغزة.

مجزرة بشعة وغير مسبوقة

بينما قالت حركة حماس إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أقدم على استهدافِ تجمع للمئات من المواطنين أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات غذائية في شارع الرشيد قرب دوار النابلسي بمدينة غزة.

وأشارت حماس، في بيان، اليوم الخميس، إلى أن تلك المجزرة البشعة وغير المسبوقة في تاريخ جرائم الحروب، تُضاف لسلسلة المجازر الطويلة التي يقترفها الكيان الصهيوني المجرم ضد الشعب الفلسطيني، غير مكترثٍ بعواقب أفعاله الإرهابية، وتأتي في إطار حرب التجويع التي ينفذها العدو المجرم ضد أبناء شعب فلسطين الهادفة لتهجيره عن أرضه؛ تنفيذًا لمخططه الخبيث الرامي لطمس القضية الفلسطينية، بسبب غطاء وتواطؤ إدارة الرئيس الأمريكي بايدن في عدوانه.