الخميس 29 فبراير 2024
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عاجل| القاهرة الإخبارية: إعدامات داخل المنازل واستهداف بالرصاص الحى فى الضفة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، من رام الله، إن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والإعدامات داخل المنازل الفلسسطينية في الضفة الغربية متواصلة، مؤكدةً أن شابًا فلسطينيًا استشهد إثر إصابته برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وأضافت "السلامين"، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحركة الأسيرة تودع اليوم عاصف الرفاعي من قرية كفر عين المعتقل منذ 2022 إثر إصابته بمرض السرطان، لافتة إلى أنَّه اعتقل 4 مرات منذ طفولته ويبلغ عمره الآن 22 عامًا.

وأوضحت أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن هناك 4011 من الشهداء ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، لافتة إلى أن الشارع الفلسطيني تسوده حالة من الغضب على أثر هؤلاء الشهداء، حيث أعلنت مدينة رام الله والجيرة الإغلاق التام للمحلات التجارية والإضراب الشامل.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بيت الشاب صالح حسونة في محاولة لاغتياله داخل منزله وهو نائم بجوار زوجته، ولكن تم استهدافه على قدميه، ونجا من محاولة الاغتيال وأصبح الآن سالمًا في بيته.

القاهرة الإخبارية الاحتلال انتهاكات الاحتلال الحركة الأسيرة الصحة الفلسطينية

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