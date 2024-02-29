الخميس 29 فبراير 2024
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"القاهرة الإخبارية": موقف مصر من أزمة السودان ساعد فى تغيير وجهة نظر واشنطن

ياسر نورالدين
ياسر نورالدين

قال ياسر نورالدين، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من نيويورك، إنَّ الموقف المصري من الأزمة السودانية ساعد كثيرًا في تفهمها لدى واشنطن، حيث تغيّر الوضع بشكل كبير من جهة الفهم الأمريكي للأزمة السودانية.

وأضاف "نورالدين"، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن كانت قد تحدثت بلغة مباشرة أمام المجلس بأنه لا بد من إنهاء الصراع في السودان، وأن الولايات المتحدة على قناعة تامة بأن الصراع الدائر في السودان لا بد أن ينتهي، كما أنها تحدثت أيضًا بما لا يدع مجالًا للشك بأن ميلشيات "الدعم السريع" ترتكب جرائم ضد الإنسانية.

وأوضح ما نشرته الأمم المتحدة بأن هناك 25 مليون سوداني تأثروا من الصراع الدائر على أرضهم، بينما نزح 8 ملايين شخص من منازلهم، مشيرًا إلى أن أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أكد أكثر من مرة أن الحرب الدائرة في السودان يُخشى من أن تذهب إلى حرب أهلية وقد حان وقت إنهاء هذا الصراع.

ونوّه إلى أن هناك رغبة من الولايات المتحدة بإنهاء أي صراع بالمنطقة، خاصة مع قرب انتهاء فترة ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن، ناهيك عن الضغوط التي يواجهها سواء من الكونجرس أو الشعب الأمريكي ذاته.

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