مصر تُسخّر مؤسساتها لحقن دماء الشعب السودانى (فيديو)

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية”، عبر شاشتها تقريرًا لها تحت عنوان "منذ اندلاع الأزمة.. مصر تسخر مؤسساتها لحقن دماء الشعب السوداني"، برزت خلاله دور مصر وموقفها تجاه الأزمة السودانية.

وأوضح تقرير "القاهرة الإخبارية"، أنه منذ اندلاع الأزمة الحالية في السودان في الخامس عشر من أبريل الماضي، سخرت مصر مؤسساتها المعنية كافة لاحتواء الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، مشيرًا إلى أن التحركات المصرية استندت إلى ثوابت رئيسية تمثلت في استقرار ووحدة السودان.

وأشار التقرير إلى أن تحركات مصر كانت بحلول سودانية خالصة بعيدًا عن التدخل الخارجي، وذلك بهدف حماية خيارات الشعب الشقيق بعدم التدخل في شئونه الداخلية وتقديم كل الحلول الممكنة له في إطار الحفاظ على الأمن القومي المصري.

ولفت إلى أن الدولة لم تتوان وفي مقدمتها الرئاسة عن إجراء اتصالات مكثفة مع دول الجوار ودول العالم أجمع ومنظماتها لاحتواء الأزمة في السودان ورأب الصراع بين كافة الأطراف وعملت في سبيل ذلك على العديد من المبادرات التي تهدف إلى حل الصراع القائم.