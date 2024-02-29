الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"حماس": الاحتلال يتحمل فشل المفاوضات طالما أمعن فى جرائمه

الاحتلال
الاحتلال

قالت حركة حماس إن المفاوضات ليست عملية مفتوحة على حساب دماء أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدةً أن العدو يتحمل تبعات فشلها طالما أمعن في جرائمه؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

نبدى مرونة فى التفاوض حرصًا على دماء الشعب الفلسطيني

وأمس الأربعاء، أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن هناك مرونة في التفاوض حرصًا على دماء الشعب الفلسطيني.

وأضاف "هنية"، خلال كلمة له بثتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحركة لديها استعداد لمواصلة القتال من أجل الدفاع عن الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني واجه العدوان الإسرائيلي وأفشل مخططات التهجير.

حركة حماس المفاوضات الشعب الفلسطيني العدو القاهرة الإخبارية

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