"القاهرة الإخبارية" تكشف رسائل بوتين في خطابه الأخير قبل الانتخابات

كشف حسين مشيك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من موسكو،عن رسائل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطابه أمام الجمعية الفيدرالية قبل الانتخابات المقبلة.

وقال مشيك، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، أمام الجمعية الفيدرالية الروسية هي الكلمة الأخيرة له قبل الانتخابات الرئاسية الروسية المزمع إجراؤها في الـ15 من شهر مارس المقبل.

وأوضح، أن كلمة الرئيس الروسي، هي كلمة مهمة بالنسبة للداخل الروسي، حيث يتم عرض الكلمة على شاشات عملاقة تم وضعها في عدد من المدن الروسية وفي العاصمة موسكو، إضافة إلى دور السينما الروسية التي فتحت أبوابها لعرض كلمة الرئيس الروسي.

وأشار، إلى أن الرئيس الروسي، تحدث خلال كلمته تحدث عن العملية العسكرية وأعطى جانبًا كبيرًا جدًا لها، وأكد أن وقوف الشارع الروسي وتكاتفهم إلى جانب المشاركين في العملية العسكرية هو ما ساعد المشاركين على التقدم والانتصار في الأراضي الأوكرانية، وكذلك تحدث عن أن بلاده تواجه مشاكل وأزمات وهو ما لا يمكن مواجهته إلا بتكاتف الشعب الروسي.