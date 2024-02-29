الخميس 29 فبراير 2024
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"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يفتح نيرانه على آلاف الفلسطينيين وهم ينتظرون كسرة الخبز

جيش الاحتلال الصهيونى
جيش الاحتلال الصهيونى

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن ما حدث في شارع الرشيد مجزرة من ضمن المجازر التي ارتكبها الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني على مدار أيام العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتًا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فتحت نيرانها باتجاه مجموعة من الفلسطينيين الجوعى المتجهين إلى الشاحنات التي تقل الغذاء والمساعدات إلى غزة.

وأضاف جبر، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مجزرة شارع الرشيد أدت إلى ارتقاء 70 شهيدًا وإصابة نحو 240 بجراح متفاوتة، لافتًا إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية تتحدث عن احتمالية ارتفاع عدد الشهداء نظرًا لحالة الخطورة الكبيرة، التي تقع على الجرحى الذي تمكنت طواقم الدفاع المدني والطواقم الطبية من انتشالهم والعودة بهم إلى المستشفيات.

وأوضح أن هناك مشكلة أخرى تدور حول وجود شهداء على الأرض في منطقة دوار النابلسي في منطقة الشيخ 20 غرب مدينة غزة، حيث لا تستطيع السيارات من العودة لانتشالهم نظرًا لكثافة الرصاص والنيران، ومنع قوات الاحتلال تلك الطواقم من العودة وانتشالهم.

وأكد أن وزارة الصحة الفلسطينية تصف الوضع بأنه كارثي، إذ حلت بمستشفى المعمداني كارثة كبيرة، لوجود عدد كبير من الشهداء والمصابين في المجزرة التي حلت بها، وهذه تعد جريمة إبادة ضمن مسلسل الجرائم التي تقوم بها إسرائيل.

القاهرة الإخبارية مجزرة شارع الرشيد رفح قطاع غزة العدوان الإسرائيلى الاحتلال الفلسطينيين الجوعى الغذاء دوار النابلسي

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