"القاهرة الإخبارية": التحقيق مع جنود من جيش الاحتلال اعترضوا على تنفيذ أوامر عسكرية

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أعلنت إحالة 9 من الجنود في لواء الدفاعات في قطاع غزة إلى التحقيق، تمهيدًا لفصلهم بعد اعتراضهم على تنفيذ الأوامر العسكرية في معارك حي الزيتون.

لم يكن هناك التزام بالسلامة العامة والأمنية والمهنية لجنود الاحتلال

وأضافت "أبو شمسية"، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عدم التزام الجنود بأوامر وتعليمات ضباط وقائدي الفرق الذين يتبعون لها، خاصة العاملين في قطاع غزة، يعني بأنه لم يكن هناك التزام بالسلامة العامة والأمنية والمهنية لجنود الاحتلال.

وأوضحت، أن عدم الالتزام بالأوامر، يشمل عدم ارتداء الخوذ والسترات الأمنية داخل قطاع غزة، وأن الجنود كانوا يتعاملون بثقة كبيرة داخل قطاع غزة ويتجولون دون ارتداء ملابس السلامة الأمنية والمهنية، ولم يلتزموا بأي تعليمات، مشيرةً إلى أن هذا التحقيق لا يتعلق برفض تعليمات ضباط أو قائدي هذه الدفعات بعدم القتال في غزة.

