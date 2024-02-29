لافروف: قطاع غزة يختنق بسبب أوسع موجة عنف يتعرض لها على الإطلاق

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن قطاع غزة يختنق بسبب أوسع موجة عنف يتعرض لها على الإطلاق.

إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وحده ما يكفل السلام الدائم بالمنطقة

وأضاف وزير الخارجية الروسي، اليوم الخميس، خلال كلمة مسجلة بعد لقائه عددًا من قادة وممثلي الفصائل الفلسطينية، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على أساس القانون الدولي وحده ما يكفل السلام الدائم بالمنطقة، مشيرًا إلى أن موسكو دعت مرارًا وتكرارًا إلى استئناف الحوار المباشر بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية.

وأكد وزير الخارجية الروسي، أن الولايات المتحدة الأمريكية، أعاقت جهود روسيا لوقف إطلاق النار في غزة عبر استخدامها حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي.