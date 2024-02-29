الخميس 29 فبراير 2024
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أستاذ دراسات بيئية: "الهيدروجين الأخضر" الصيحة الجديدة فى عالم الطاقة المتجددة

الدكتور عبدالمسيح
الدكتور عبدالمسيح سمعان

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، إن الهيدروجين الأخضر هو الصيحة الجديدة في عالم الطاقة الجديدة والمتجددة، وهذا يتم من نتيجة التحلل الكهربائي للمياه.

الهيدروجين الأخضر لا يولد أى انبعاثات لثاني أكسيد الكربون

وأضاف "سمعان"، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية لـ"نشرة dmc"، أن المشكلة الأساسية في الطاقة التقليدية هى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ولكن عندما يتم التحلل الكهربي للمياه يخرج الهيدروجين، ونقوم بحرقه في خلية ولا يقوم بإخراج ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي تكون الطاقة نظيفة تمامًا، مشيرًا إلى أن الهيدروجين أنواع من بينها الأخضر والأزرق وأنواع أخرى، مؤكدًا أن أفضلهم هو الهيدروجين الأخضر الذي لا يولد أي انبعاثات لثاني أكسيد الكربون.

وأوضح أن استخدام الهيدروجين الأخضر سيقلل بشكل بكبير جدًا من انبعاث ثاني أكسيد الكربون، مشيرًا إلى أن أى منشأة صناعية تستخدم الوقود التقليدي، حيث يخرج ثاني أكسيد الكربون وبالتالي تزيد نسبة ثاني أكسيد الكربون.

نسبة ثاني أكسيد الكربون زادت في العالم من 280 جزءًا في المليون إلى 465 جزءًا في المليون

وأكد أن نسبة ثاني أكسيد الكربون زادت في العالم من 280 جزءًا في المليون إلى 465 جزءًا في المليون، وهذا يشير إلى أنه يجب على العالم أن تتوفر له فكرة الجديد من عالم الطاقة الجديدة والمتجددة.

DMC الهيدورجين الأخضر الطاقة الجديدة الطاقة التقليدية ثاني أكسيد الكربون

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