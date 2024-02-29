"طاقة رجال الأعمال": فرص واعدة للاستثمار في الهيدروجين الأخضر

قال المهندس حسين فؤادي الغزاوي، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن فرص الاستثمار في الهيدروجين الأخضر واعدة ومتزايدة يتم إنتاجه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة التي تتمثل في الطاقة الشمسية والرياح، وهو يعتبر واحدًا من أهم أنواع الوقود النظيفة والمستدامة التي يمكن استخدامها في مجموعة واسعة من التطبيقات.

الاستثمار بقطاع الهيدروجين الأخضر

أضاف حسين الغزاوي، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن من أهم الاستثمار بالقطاع إنشاء محطات إنتاج الهيدروحين الأخضر باستخدام تقنيات التحلية الكهربائية لتجزئة الماء إلى الهيدروجين والأكسجين، كما يمكن استخدام الهيدروجين المنتج في مجموعة واسعة من الصناعات مثل النقل والتخزين والطاقة.

وأِشار رئيس جهاز الطاقة برجال الأعمال إلى أن الاستثمار في تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم صناعة الهيدروجين الأخضر مثل بناء محطات التزود بالهيدروجين والشبكات الهيدروجينية، بالإضافة إلى ذلك يمكن الاستثمار في أعمال البحث والتطوير لتطوير تقنيات أكثر كفاءة وتكلفة منخفضة لإنتاج واستخدام الهيدروجين الأخضر.

ونوه أن هناك اهتمام من الدولة المصرية بتزايد الطاقة المتجددة والاستدامة، توجد فرص كبيرة للاستثمار في صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر، لافتًا أن يتوقع أن تتاح فرص الاستثمار جديدة وتتحسن التقنيات.

وأكد المهندس حسين الغزاوي، أن قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر، لعب القطاع الخاص دورًا مهمًا في دعم الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر كما تم تشجيع الشركات الخاصة على المشاركة في هذا القطاع من خلال العديد من الإجراءات والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتطوير الصناعة، ومن بين الأدوار التي يمكن أن يلعبها القطاع الخاص في دعم صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر الاستثمار المباشر والتي يمكن للشركات الخاصة استثمار رأس المال في مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر، مثل إنشاء محطات توليد الهيدروجين الأخضر أو تطوير مشاريع الكهروضوئية والرياح التي توفر الطاقة اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

واستطرد قائلًا، إنه يمكن للقطاع الخاصة يشكل شراكات مع الشركات القطاع الحكومي والمؤسسات الأكاديمية والبحثية لتبادل المعرفة والتكنولوجيا وتطوير تقنيات إنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتًا أن يسهم هذا التعاون في تسريع عمليات البحث والتطوير وتبني التقنيات المتقدمة.

وتابع، أن يمكن للقطاع الخاص يقوم بتوفير التمويل اللازمة لتنفيذ مشاريع الهيدروجين الأخضر، سواء كان ذلك من خلال التمويل الذاتي أو الحصول على التمويل من الجهات المالية المختلفة، كاللبنوك.