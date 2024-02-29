5 أشهر من العدوان وجرائم الإبادة الإسرائيلية لم تتوقف في غزة (فيديو)

عرضت قناة “dmc”، عبر شاشتها تقريرًا لها، كشفت خلاله العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مشيرةً إلى أنه مرّ 5 أشهر على حرب غزة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العُزل في القطاع المكلوم.

وأوضح تقرير “dmc”، أن الحرب الهوجاء قضت على الأخضر واليابس، حيث هجّرت أكثر من 90% من الفلسطينين في غزة نحو الجنوب، ودّمرت المنازل والمستشفيات والبنى التحتية، فلم ترحم قوات الاحتلال كبيرا ولا صغيرا، شيخا ولا امرأة.

وأشار التقرير إلى أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي لم تتوقف قوات الاحتلال عن ارتكاب المجازر ونشر الموت في كل مكان، فأصبح كل فرد في غزة ينتظر دوره في الموت، حتى أن المقابر لم تعد تتسع للشهداء، فمن خان يونس ورفح في الجنوب إلى دير البلح وبيت لاهيا وغزة في الشمال، لم تعد هناك بؤرة آمنة ضد رصاصات الغدر التي تطلقها قوات الاحتلال.

وتابع: “شهداء غزة يسقطون بالعشرات يوميا في مجازر ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، أو بسبب نقص الغذاء والدواء، وبحسب تقارير الأمم المتحدة فنزح نحو مليون و800 ألف فلسطيني من قطاع غزة، ولم يعد هناك مكان آمن في القطاع، نتيجة لحرب الإبادة التي تركبها إسرائيل بحق المدنيين”.

وأكد أن وكالات الأنباء الفلسطينية الرسمية أوضحت أن حرب الإبادة الجماعية، على البنى التحتية والأشخاص بل امتدت إلى الأموات في مشهد لم يره القطاع من قبل، إذ تنبش قوات الاحتلال الإسرائيلي في المقابر وأماكن دفن الشهداء وتستخرج الجثث تحت حجج واهية، فضلا عن دفع الأطفال أكبر ثمن في حياتهم، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، إذ قالت أن نحو 5 آلاف طالب وطفل استشهدوا حتى الآن.

ونوّه إلى أن مدارس فلسطين لم تسلم من مجازر قوات الاحتلال الإسرائيلي، إذ أبادتها قوات الاحتلال بشكل جزئي أو كامل لتحرم عشرات الآلاف من الطلاب من التعليم والالتحاق في المدارس، وفق تقارير وكالات الأنباء الفلسطينية الرسمية.