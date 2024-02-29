بشير عبدالفتاح: الدول العظمى تستخدم مصطلحات حقوق الإنسان بما يحقق مصالحها فقط

قال الكاتب الصحفي بشير عبدالفتاح، إن الدول العظمى تستخدم مصطلحات حقوق الإنسان، بما يحقق مصالحها فقط، مؤكدًا أنه لم يتم تفيعل النظام العالمي الحقيقي لحقوق الإنسان على الأرض أو أنه يتم تنفيذه بشكل انتقائي.

وأضاف عبدالفتاح، اليوم الخيمس، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الدول العظمي التي تقود النظام الدولي تستخدم ذلك النظام وتوظفه حسبما يتراءى لمصالحها وحساباتها الاستراتيجية، فتطبقه بشكل انتقائي لأهداف سياسية تخدم مصالح وحسابات هذه الدول بل إنها تستخدم ورقة حقوق الإنسان باعتبارها إحدي الأدوات المستخدمة في الصراع لدولي؛ مشيرًا إلى أن الوضع في غزة يلقي بظلال من الغيوم على ما يعرف بالنظام الدولي لحقوق الإنسان.

وأوضح أن الحرب الروسية الأوكرانية على سبيل المثال، نجد المجتمع الدولي يتحدث عن الضحايا المدنيين ويفرض العقوبات بشكل قاسٍ على الجانب الروسي، بينما في فلسطين نجد جيش الاحتلال يتفنن في ارتكاب أبشع الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية، بينما لا نجد أي إجراء حاسم لزجر إسرائيل وردعها عن مواصلة ارتكاب هذه الجرائم.