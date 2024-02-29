الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

نتنياهو: لا نؤيد فرض إقامة دولة فلسطينية

نتنياهو
نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن هناك ضغوطًا لإنهاء الحرب في غزة تزداد يوما بعد الآخر.

وأضاف نتنياهو، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل لا تؤيد فرض إقامة دولة فلسطينية، وسنعمل على إجلاء المدنيين من رفح قبل شن العملية العسكرية.

وتابع: "لن نقبل أن تكون الحكومة الإسرائيلية معطلة حتى لا تتشتت جنودنا، ولن نقبل أي انقسام قد يحدث داخل إسرائيل، ونواصل جهودنا لإطلاق سراح المحتجزين بقطاع غزة ومصرون على إعادة جميع المحتجزين".

وأوضح أن جيش الاحتلال يعمل بقوة على كل الجبهات لا سيما في الشمال للقضاء على حزب الله والفصائل الفلسطينية.

وأكد أنه يجب تقسيم عبء الخدمة العسكرية وإعطاء أجر لجنود الاحتياط، وقوات الجيش ستقاتل حتى تحقيق النصر الحاسم في قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية نتنياهو الحرب في غزة رفح دولة فلسطينية حزب الله الفصائل الفلسطينية

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