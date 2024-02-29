الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أستاذ سياسة واقتصاد: أمريكا الشريك الأول لإسرائيل فى حربها على غزة

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

قال الدكتور علي خوجمان، أستاذ السياسة والاقتصاد، إن الولايات المتحدة الأمريكية، هي الشريك الأول والوحيد لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.

وأضاف خوجمان، اليوم الخيمس، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المصالح السياسية والاقتصادية خاصة تتماشى مع الاتجاه الأمريكي، حتى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من صالحه بغض النظر عن مشاكله السياسية الداخلية والقضايا المتراكمة عليه، فإن الحل الوحيد ليكي يغفل الناس عن هذا الأمر أن يدفع بالحرب ويقتل الناس.

وأوضح أن المشكلة أن القوانين الدولية وحقوق الإنسان هي جدية ولكن يجب تفعيلها، والتفعيل دائمًا يكون فوق كل شيء، مشيرًا إلى أن الاقتصاد في حد ذاته هو الذي يحكم وليس القوانين الإنسانية.

القاهرة الإخبارية أمريكا غزة شريك الأول إسرائيل قطاع غزة مطروح للنقاش

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