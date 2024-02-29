الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

خبير سوادني لـ"الدستور": "البرهان" في مصر للتنسيق لإنهاء الحرب السودانية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي والبرهان

قال عثمان ميرغني الخبير السياسي السوداني، إن زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان إلى مصر في هذا التوقيت، تأتي في إطار ملف المفاوضات السلمية الذي تقوده وترعاه مصر لإنهاء الحرب في السودان.

وأشار الميرغني في تصريح خاص لـ"الدستور"، إلى أن مصر تعمل على إحياء مبادرة دول جوار السودان التي انطلقت أول قمة لها في القاهرة، بالتوازي مع خط منبر جدة للوصول إلى حل يفضي لإنهاء الحرب والوضع المتأزم في السودان.

ولفت الميرغني إلى أن مصر شاركت في مفاوضات الجولة الأخيرة التي عقدت في العاصمة البحرينية المنامة وهى مفاوضات مكملة لمفاوضات جدة.

وأضاف: "أعتقد أن هناك محاولة للتنسيق حتى يمكن الاستفادة من الدور المصري في هذه المفاوضات".

مصر الشريك الأول والأساسي للسودان في كل القضايا

وأكد الميرغني أن الجانب الأهم في زيارة الفريق البرهان إلى القاهرة، هو أن مصر هى الشريك الأول والأساسي للسودان في القضايا السياسية والأمنية خاصة فيما يتعلق بالأمن القومي للبلدين وأيضا في القضايا الاقتصادية.

وأوضح الخبير السوداني، أن مصر على الصعيد الاقتصادي، أصبحت المنفذ الوحيد الذي يشارك السودانيين في مآساتهم ويخفف كثيرًا عنهم مما يوفره من سلع ضرورية تحتاجها العديد من المناطق السودانية التي ما عادت تستقبل الواردات عبر التجارة الدولية في الموانئ السودانية بصورة طبيعية.

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بث مباشر.. مراسم استقبال رسمية للفريق أول عبدالفتاح البرهان فى الاتحادية

وأعلن مجلس السيادة السوداني، الخميس إن رئيسه وصل اليوم إلى القاهرة ر في زيارة رسمية.

وأوضح بيان صادر عن المجلس نقلته وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أن البرهان سيجري محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كما سيتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، أجرى رئيس مجلس السيادة قائد الجيش، زيارة لليبيا، حيث قال إنه اتفق مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي على تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية والعسكرية بين البلدين.

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