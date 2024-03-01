الجمعة 01 مارس 2024
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عاجل.. مدير مستشفى "كمال عدوان" يكشف تفاصيل أحدث مجازر جيش الاحتلال بشمال قطاع غزة

مستشفى كمال عدوان
مستشفى كمال عدوان

كشف الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، تفاصيل أحدث مجزرة إسرائيلية في غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 150 فلسطينيا وإصابة 600 ينتظرون شاحنة مساعدات إنسانية.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون"، إنه بالأمس خرج مستشفى كمال عدوان من الخدمة، والذي تقع شمال القطاع، ويقدم كافة التخصصات.

وأضاف: "مستشفى كمال عدوان، آخر مستشفى بالقطاع خرج عن الخدمة أمس لعدم توافر وقود".

وتابع: "مجزرة النابلسي أدت إلى وقوع عدد كبير من الشهداء والمصابين، وتلك الإصابات كانت بهدف القتل، وكان مخطط لهم مسبقا عندما فتحوا المجال لهم للحصول على المساعدات تم استهدافهم مباشرة".

وواصل: "الاحتلال تعمد تعطيل الطرق لتعطيل وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين، علاوة على أن السيارات تعمل بالوقود وهو مايفتقر إليه القطاع نظرا عدم وصول الوقود إلينا".

وأوضح الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، أن هذه المجزرة بفعل جيش نازي قاتل، تعمد قتل المواطنين بشكل مباشر.

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