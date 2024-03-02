السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف منازل ومناطق فى قطاع غزة

شهداء غزة
شهداء غزة

استشهد عشرات الفلسطينيين، وجرح آخرون، أمس الجمعة، إثر قصف جوي ومدفعي إسرائيلي، استهدف منازل ومناطق متفرقة في قطاع غزة.

واستشهد طفل، وأصيب آخرون، إثر قصف طائرات الاحتلال، منزلا لعائلة أبو غالي في مخيم يبنا وسط رفح جنوب القطاع، كما أدى قصف منزل عائلة "شبات" في بيت حانون شماله، لاستشهاد عدد من الأشخاص وجرح آخرين.

واستشهد رجل، جراء إطلاق طائرة مسيرة النار تجاهه في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة، كما شن الطيران الحربي غارات على منطقة قليبو المقابلة للمستشفى الإندونيسي شمالا.

واستشهد 6 أشخاص، إثر قصف طيران الاحتلال سيارة، ومجموعة من المدنيين، ومدرسة تؤوي نازحين بمدينة حمد في خان يونس جنوبًا.

وفي السياق، أصيب عدد من الأشخاص جراء قصف مدفعي استهدف المنطقة الشرقية من مدينة دير البلح، فيما شهدت بيت لاهيا، ومنطقة الشيخ زايد، والمنطقة الشرقية من مخيم جباليا شمال القطاع سلسلة غارات بالطيران الحربي، كما نسف جيش الاحتلال منازل سكنية في منطقة المشروع غرب خان يونس. 

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