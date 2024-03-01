"آسر" الطفل الفلسطيني تكشف تفاصيل رحلتهم من غزة إلى رفح المصرية

كشفت والده الطفل الفلسطيني محمد أنور، والتي وجه الرئيس السيسي بتوفير العلاج اللازم لإبنهم الطفل الذي يعاني من السرطان، تفاصيل رحلتهم من داخل القطاع إلي معبر رفح البري.

وقالت عبر كاميرا “إكسترا نيوز” من داخل معبر رفح البري: "إنه تم نقلهم من قطاع غزة الساعة 6 ووصلوا معبر رفح الساعة 7 ونصف"، موضحة: "كل الأمور تمام، ولم أكن أتوقع ذلك، وكانوا يعاملون ابني محمد برفق، خاصة أنه مريض بالسرطان وكان يعالج في مستشفى الرنتيسي في غزة والتي تم تدميرها بالكامل".

وتابعت: “منذ 5 أشهر لا أعرف تفاصيل حالة محمد وتوقف علاجه، خاصة أنه حين يمشي يتعب ويسقط، وجبهته اليسرى لا تتحرك، ويعاني من سرطان الدم، وسأعرضه على الأطباء في القاهرة للاعتناء به”.

وكان وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير العلاج اللازم للطفل الفلسطيني محمد أنور الذي يعاني من السرطان.