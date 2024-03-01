الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"آسر" الطفل الفلسطيني تكشف تفاصيل رحلتهم من غزة إلى رفح المصرية

والده الطفل الفلسطيني
والده الطفل الفلسطيني محمد أنور

كشفت والده الطفل الفلسطيني محمد أنور، والتي وجه الرئيس السيسي بتوفير العلاج اللازم لإبنهم الطفل الذي يعاني من السرطان، تفاصيل رحلتهم من داخل القطاع إلي معبر رفح البري.

وقالت عبر كاميرا “إكسترا نيوز” من داخل معبر رفح البري: "إنه تم نقلهم من قطاع غزة الساعة 6 ووصلوا معبر رفح الساعة 7 ونصف"، موضحة: "كل الأمور تمام، ولم أكن أتوقع ذلك، وكانوا يعاملون ابني محمد برفق، خاصة أنه مريض بالسرطان وكان يعالج في مستشفى الرنتيسي في غزة والتي تم تدميرها بالكامل".

وتابعت: “منذ 5 أشهر لا أعرف تفاصيل حالة محمد وتوقف علاجه، خاصة أنه حين يمشي يتعب ويسقط، وجبهته اليسرى لا تتحرك، ويعاني من سرطان الدم، وسأعرضه على الأطباء في القاهرة للاعتناء به”.  

وكان وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير العلاج اللازم للطفل الفلسطيني محمد أنور الذي يعاني من السرطان.

السيسي الرئيس السيسي توفير العلاج الطفل الفلسطيني محمد أنور

مواد متعلقة

الشوادفي: مشروع رأس الحكمة سبب ارتباك السوق السوداء للدولار

أستاذ التمويل: صفقة "رأس الحكمة" أعادت الانضباط مرة أخرى لجميع الأسواق

فلسطينيون: "السلطات المصرية سهّلت إجراءات مرورنا من معبر رفح"

أستاذ اقتصاد يكشف أهمية مشروع "رأس الحكمة" للدولة

"فاء".. مشروع تخرج لدعم التعليم الفنى بـ"إعلام القاهرة"

فلسطينيون يوجهون الشكر لمصر على تيسير إجراءات العبور لمعبر رفح

أستاذ إدارة: مصر أضحت مقصدًا استثماريًا إقليميًا وعالميًا بفضل ما حققته بالبنية التحتية

كيف تمكن البطل المصرى من الإيقاع بأسطورة إسرائيل الزائفة؟.. قريبًا على الوثائقية

الأكثر قراءة

عاجل.. «صفقة الفنادق التاريخية» ترفع عدد السائحين إلى مصر

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

عاجل| سقوط حر لأسعار الدولار والذهب: تراجع «الأخضر» لـ46 جنيهًا.. و«المعدن الأصفر» ينخفض لـ2880

طيور اخترقت المحرك.. إلغاء رحلة لمصر للطيران على متنها 116 راكبًا

«الداخلية» تكشف ملابسات واقعة انتحار طالبة جامعة العريش

كام أمشير اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ القبطي؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان من ورق!.

صفاء النجار

skins فيلم يناقش التشوهات الخلقية دون تعاطف أو تجميل

سارة شريف

فى اللحظة الأخيرة

وائل لطفي

ترشيحاتى لدراما رمضان

ماجد حبته

عصر الهيدروجين الأخضر

خالد حريب

مجزرة البرد والجوع والرصاص

إبراهيم عبدالفتاح

حنان

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الثانية والثلاثون ليوم الكرامة الوطنية

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. هل تعترف الولايات المتحدة بـ«دولة فلسطينية»؟

"هآرتس": مستوطنو إسرائيل أقاموا بؤرة جديدة بالقرب من الضفة الغربية

مظاهرة حاشدة فى صنعاء تنديدًا باستمرار العدوان الإسرائيلى على غزة