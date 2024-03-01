الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

فلسطينيون: "السلطات المصرية سهّلت إجراءات مرورنا من معبر رفح"

معبر رفح
معبر رفح

وجّه عدد من الفلسطينيين الشكر لمصر، على جهودها لتسهيل عبورهم من غزة عبر معبر رفح.

والتقت "إكسترا نيوز"، مع أسرة فلسطينية بمعبر رفح والتي أكد أفرادها أنهم لم يدفعوا أي رسوم إضافية مقابل العبور.

وقال أحد أفراد الأسرة الفلسطينية: "لم نواجه أي مشكلة أثناء مرورنا من معبر رفح، وقدموا لنا كل شيء".

وقالت سيدة فلسطينية: "اليوم عرفنا أن أهل مصر وأهل فلسطين إخوة".

وأكد فلسطيني آخر: "السلطات المصرية قدمت لنا خدمات جيدة في معبر رفح.. نشكر السلطات المصرية على حسن الاستضافة وتسهيل إجراءات الدخول".

فيما أكدت سيدة فلسطينية، أن السلطات المصرية سهلت إجراءات الدخول إلى معبر رفح، ولم يتم تحصيل أي رسوم زائدة عن المقررة قانونيًا.

رفح الأسرة الفلسطينية معبر رفح

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