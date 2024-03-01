الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

فلسطينيون يوجهون الشكر لمصر على تيسير إجراءات العبور لمعبر رفح

معبر رفح
معبر رفح

وجه عدد من الفلسطينيين الشكر لمصر، لتيسير عبورهم من غزة عبر معبر رفح، حيث قالت إحدى السيدات العابرات للمعبر: "نشكر السلطات المصرية على حسن الاستضافة وتسهيل كافة إجراءات الدخول".

فيما أكدت سيدة أخرى، أن السلطات المصرية سهلت كل إجراءات الدخول إلى معبر رفح، ولم يتم تحصيل أي رسوم زائدة عن المقررة قانونيًا، قائلة: "مصر أم الدنيا".

وكان قد نفى عوض الغنام مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، صحة الأنباء المترددة بشأن تحصيل شركة "هلا" أموالًا من الفلسطينيين لدخول مصر، مؤكدًا أن هذه أكاذيب لا أساس لها من الصحة.

وكشفت المصادر الطبية بمديرية الصحة بشمال سيناء، عن أن سيارات الإسعاف المصرية نقلت عبر معبر رفح البري 167 جريحًا ومريض أورام ومرافقًا فلسطينيًا لتقديم العلاج والرعاية الطبية الكاملة لهم في المستشفيات المصرية، وهو إجمالي ما تم عبورهم من خلال المعبر، حيث تم نقلهم عبر سيارات الإسعاف المصرية التابعة لمرفق إسعاف شمال سيناء.

 

رفح غزة عبر معبر رفح غزة

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