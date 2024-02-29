الجمعة 01 مارس 2024
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البهواشي: صفقات الاستثمار الأجنبي المحرك الأساسي للقطاعات الاقتصادية المتضررة نتيجة الأزمات

الدكتور محمد البهواشي
الدكتور محمد البهواشي

قال الدكتور محمد البهواشي أستاذ الاقتصاد، إن صفقات الاستثمار الأجنبي المحرك الأساسي للقطاعات الاقتصادية المتضررة نتيجة الأزمات.

وأضاف “ البهواشي” خلال اكسترا نيوز، أنه في ظل الأزمات المستمرة والأزمات الجيوسياسية التي تحتدم يومًا بعض يوم في المنطقة، ما زالت الفرص الاستثمارية في دائرة ضوء مرمى المستثمر الأجنبي.

وأكد استاذ الاقتصاد، أن هناك مشروعات طموحة، ومصر أفصحت عنها وما تمتلكه من فرص استثمارية ينظر إليها المستثمر الأجنبي بعين الاعتبار طبقا للموقع الجغرافي والثورة الإصلاحية التي انتهجتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية، وأحدثت طفرة في الواقع المصري، طبقًا لما تمتلكه مصر من مقومات قادرة على إنجاح الاستثمارات طبقا لما أحدثته مصر من إصلاح اقتصادي.

صفقات الاستثمار الأجنبي الاستثمار الاجنبي للقطاعات الاقتصادية نتيجة الأزمات

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