الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

خبير اقتصاد دولى: مصر مهيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية فى مجال الطاقة النظيفة

أسامة فهمي
أسامة فهمي

قال أسامة فهمي خبير الاقتصاد الدولي، إن استثمار الهيدروجين الأخضر يفتح الباب أمام فرص التعاون مع الشركات والمؤسسات الدولية في مجال تطوير التكنولوجيا الخضراء وتبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يمثل الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر في مصر فرصة استراتيجية لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، وتعزيز التنمية المستدامة والابتكار في البلاد، من المهم دعم هذا القطاع وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الدولية؛ لتحقيق الفوائد الكاملة لاستخدام الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة المستدامة في مصر.

وأكد أن زيادة العوائد الدولارية من استثمارات الهيدروجين الأخضر تعتبر موضوعا مهما ومثيرا للاهتمام، حيث يمكن أن تسهم هذه الاستثمارات في تعزيز الاقتصاد وتوفير فرص جديدة للنمو والتنمية المستدامة، حيث هناك بعض الجوانب التي تشير إلى زيادة العوائد الدولارية من استثمارات الهيدروجين الأخضر. 

وأشار إلى أنه مع التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتوجه نحو تقليل الانبعاثات الكربونية، يشهد العالم زيادة في الطلب على الهيدروجين الأخضر كوقود نظيف ومستدام، هذا يعني أن الاستثمارات في هذا القطاع يمكن أن تحقق عوائد عالية نتيجة للطلب المتزايد على هذه التكنولوجيا.

وأوضح أنه تتجه الحكومات والشركات حول العالم نحو تعزيز الاستدامة وتبني مصادر الطاقة المتجددة، مما يجعل الهيدروجين الأخضر خيارًا مثاليًا لتلبية احتياجات الطاقة النظيفة، هذا التحول يعزز فرص الاستثمار في هذا القطاع ويزيد من العوائد المالية.

وأكد ٱنه مع تقدم التكنولوجيا في مجال إنتاج وتخزين ونقل الهيدروجين الأخضر، يصبح من الممكن تحقيق كفاءة أعلى وتكاليف أقل، مما يزيد من جاذبية هذا النوع من الاستثمارات ويعزز العوائد المالية.

وأوضح أنه تعتبر تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر واحدة من الحلول البيئية الواعدة للحد من انبعاثات الكربون وتحقيق الاستدامة في القطاعات الصناعية والطاقوية، وفي هذا السياق، تُعد مصر واحدة من الدول التي تتمتع بإمكانات كبيرة للاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر نظرًا لموقعها الاستراتيجي، وتوافر موارد الطاقة المتجددة، والجهود التي تبذلها لتعزيز الاقتصاد الأخضر.

إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر أهم ما يميز الهيدروجين الأخضر إقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر الهيدروجين الاخضر الطاقة النظيفة

مواد متعلقة

أستاذ دراسات بيئية: "الهيدروجين الأخضر" الصيحة الجديدة فى عالم الطاقة المتجددة

الحكومة توافق على التعاقد مع استشاري قانوني لصياغة عقود الهيدروجين الأخضر

"طاقة رجال الأعمال": فرص واعدة للاستثمار في الهيدروجين الأخضر

الأكثر قراءة

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

محمود كهربا يسدد 75 مليون جنيه للزمالك 

"الدستور" تطلق موقعًا إلكترونيًا لإصدارها الثقافي "حرف"

"كنت عايز أرد طليقتى".. القصة الكاملة لمقتل جواهرجى بولاق أبوالعلا على يد عاطل

بعد عودتها للحياة.. حديقة الأندلس بطنطا مقصد أهالي الغربية للتنزه

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «3 - 3»

وائل لطفي

جمعية مكافحة «السرسجية»

منى رجب

حتى لا تتكرر مأساة حبيبة

ماجد حبته

توقيت زيارة البرهان

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكي: دعوات وقف حرب غزة ليس لها فرصة لوقف الهجوم الإسرائيلي

ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة شارع الرشيد إلى 104 شهداء و760 مصابًا

ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد فى غزة إلى 70