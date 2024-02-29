خبير اقتصاد دولى: مصر مهيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية فى مجال الطاقة النظيفة

قال أسامة فهمي خبير الاقتصاد الدولي، إن استثمار الهيدروجين الأخضر يفتح الباب أمام فرص التعاون مع الشركات والمؤسسات الدولية في مجال تطوير التكنولوجيا الخضراء وتبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يمثل الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر في مصر فرصة استراتيجية لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، وتعزيز التنمية المستدامة والابتكار في البلاد، من المهم دعم هذا القطاع وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الدولية؛ لتحقيق الفوائد الكاملة لاستخدام الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة المستدامة في مصر.

وأكد أن زيادة العوائد الدولارية من استثمارات الهيدروجين الأخضر تعتبر موضوعا مهما ومثيرا للاهتمام، حيث يمكن أن تسهم هذه الاستثمارات في تعزيز الاقتصاد وتوفير فرص جديدة للنمو والتنمية المستدامة، حيث هناك بعض الجوانب التي تشير إلى زيادة العوائد الدولارية من استثمارات الهيدروجين الأخضر.

وأشار إلى أنه مع التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتوجه نحو تقليل الانبعاثات الكربونية، يشهد العالم زيادة في الطلب على الهيدروجين الأخضر كوقود نظيف ومستدام، هذا يعني أن الاستثمارات في هذا القطاع يمكن أن تحقق عوائد عالية نتيجة للطلب المتزايد على هذه التكنولوجيا.

وأوضح أنه تتجه الحكومات والشركات حول العالم نحو تعزيز الاستدامة وتبني مصادر الطاقة المتجددة، مما يجعل الهيدروجين الأخضر خيارًا مثاليًا لتلبية احتياجات الطاقة النظيفة، هذا التحول يعزز فرص الاستثمار في هذا القطاع ويزيد من العوائد المالية.

وأكد ٱنه مع تقدم التكنولوجيا في مجال إنتاج وتخزين ونقل الهيدروجين الأخضر، يصبح من الممكن تحقيق كفاءة أعلى وتكاليف أقل، مما يزيد من جاذبية هذا النوع من الاستثمارات ويعزز العوائد المالية.

وأوضح أنه تعتبر تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر واحدة من الحلول البيئية الواعدة للحد من انبعاثات الكربون وتحقيق الاستدامة في القطاعات الصناعية والطاقوية، وفي هذا السياق، تُعد مصر واحدة من الدول التي تتمتع بإمكانات كبيرة للاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر نظرًا لموقعها الاستراتيجي، وتوافر موارد الطاقة المتجددة، والجهود التي تبذلها لتعزيز الاقتصاد الأخضر.