الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بكر: مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية من أقدم وأعرق المهرجانات بالشرق الأوسط

دكتور حسين بكر
دكتور حسين بكر

قال دكتور حسين بكر، رئيس المركز القومي للسينما، إن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة من أقدم وأعرق المهرجانات بالشرق الأوسط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الإسماعيلية البوابة الشرقية لمصر، كانت ولازالت مهد الحضارات والفنون والثقافة والفن، ويعي أبنائها أهمية القوى الناعمة والسينما تحتل بها أعلى المراتب.

وأعرب عن سعادته بوجوده كأحد أفراد فريق مهرجان الإسماعيلية، المهرجان الأقدم والأعرق بالشرق الأوسط، خاصة مع الاحتفال بمرور 25 دورة من عمر المهرجان، الذي تولي رئاسته قامات سينمائية عريقة ستظل محفورة في أذهاننا جميعًا على مدار سنوات. 

وكانت شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مساء الأربعاء، افتتاح فعَّاليات الدورة الـ25 واليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، بقصر ثقافة الإسماعيلية.

كما تحدث محافظ الإسماعيلية عن دور الفنون والثقافة في بناء الأمم، فهي تجسد الحاضر وتعزز القيم النبيلة وتسمو بالأخلاق وترتقى بالذوق العام وتُنمي الوعي الثقافي للأفراد والمجتمعات؛ فالفن يسعى دائمًا للوصول بالمجتمع إلى مرحلة الكمال، وترسيخ قيم حب الوطن والانتماء له ونبذ العنف والتطرف الفكري والعقائدي، ويرتبط الفن ارتباطًا وثيقًا بثقافة وحضارة وقيم المجتمع، مثمنًا مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة والذي يعدُّ أيقونة للإبداع؛ لما حققه من مكانة كبيرة على خريطة المهرجانات العالمية؛ فهو خير سفير للحضارة والرخاء والتنمية الاقتصادية وما تشهده البلاد من نهضة تنموية شاملة. 

لأفلام التسجيلية مهرجان الإسماعيلية المهرجانات

مواد متعلقة

مهرجان الإسماعيلية الدولي يحتفل بمئوية النادي الإسماعيلي والمخرج عبدالقادر التلمساني

الأكثر قراءة

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

عاجل.. هل أتمت الحكومة صفقة بيع شركة "وطنية"؟ متحدث مجلس الوزراء يحسم الجدل

محمود كهربا يسدد 75 مليون جنيه للزمالك 

عاجل| "أنا ربنا نصرنى".. رسائل نارية لـ"كهربا" بعد دفع غرامة الزمالك

"كارت فكة و100 جنيه".. والد "فتاة العريش" يكشف كواليس المكالمة الأخيرة مع نيرة

بعد عودتها للحياة.. حديقة الأندلس بطنطا مقصد أهالي الغربية للتنزه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خيط الدم يمتزج مع خيط الطحين

د هند جاد

العنف ضد المرأة.. كلاكيت العقلية الذكورية المتخلفة!

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «3 - 3»

وائل لطفي

جمعية مكافحة «السرسجية»

منى رجب

حتى لا تتكرر مأساة حبيبة

ماجد حبته

توقيت زيارة البرهان

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكي: دعوات وقف حرب غزة ليس لها فرصة لوقف الهجوم الإسرائيلي

ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة شارع الرشيد إلى 104 شهداء و760 مصابًا

ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد فى غزة إلى 70