بكر: مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية من أقدم وأعرق المهرجانات بالشرق الأوسط

قال دكتور حسين بكر، رئيس المركز القومي للسينما، إن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة من أقدم وأعرق المهرجانات بالشرق الأوسط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الإسماعيلية البوابة الشرقية لمصر، كانت ولازالت مهد الحضارات والفنون والثقافة والفن، ويعي أبنائها أهمية القوى الناعمة والسينما تحتل بها أعلى المراتب.

وأعرب عن سعادته بوجوده كأحد أفراد فريق مهرجان الإسماعيلية، المهرجان الأقدم والأعرق بالشرق الأوسط، خاصة مع الاحتفال بمرور 25 دورة من عمر المهرجان، الذي تولي رئاسته قامات سينمائية عريقة ستظل محفورة في أذهاننا جميعًا على مدار سنوات.

وكانت شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مساء الأربعاء، افتتاح فعَّاليات الدورة الـ25 واليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، بقصر ثقافة الإسماعيلية.

كما تحدث محافظ الإسماعيلية عن دور الفنون والثقافة في بناء الأمم، فهي تجسد الحاضر وتعزز القيم النبيلة وتسمو بالأخلاق وترتقى بالذوق العام وتُنمي الوعي الثقافي للأفراد والمجتمعات؛ فالفن يسعى دائمًا للوصول بالمجتمع إلى مرحلة الكمال، وترسيخ قيم حب الوطن والانتماء له ونبذ العنف والتطرف الفكري والعقائدي، ويرتبط الفن ارتباطًا وثيقًا بثقافة وحضارة وقيم المجتمع، مثمنًا مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة والذي يعدُّ أيقونة للإبداع؛ لما حققه من مكانة كبيرة على خريطة المهرجانات العالمية؛ فهو خير سفير للحضارة والرخاء والتنمية الاقتصادية وما تشهده البلاد من نهضة تنموية شاملة.