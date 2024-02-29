الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

رئيس الاتحاد الرياضى للإعاقات الذهنية: دعم مستمر من الرئيس السيسى لذوى الهمم

أمل مبدي
أمل مبدي

أكدت أمل مبدي رئيس الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية، أن هناك دعما مستمرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي لذوي الهمم وهذا يظهر كل عام في احتفالية  قادرون باختلاف.

وقالت أمل مبدي في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، إن أهالي ذوي الهمم واجهوا صعوبات كثيرة في حياتهم مع أبنائهم من ذوي الهمم وهم بحاجة كبيرة للدعم وهذا ما يفعله الرئيس السيسي، لافتة إلى أن الكثير من أبطال ذوي الهمم لديهم قدرات خاصة كثيرة يمكن توظيفها من خلال دمجهم في المجتمع.

وأوضحت أمل مبدي، ذوي الهمم لديهم قناعة بأن يوم احتفالية قادرون باختلاف يتسبب في فرحة وسعادة الرئيس السيسي والشعب المصري.

وكان شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الخامسة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

حضر الاحتفالية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التضامن نيفين القباج، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

الرئيس السيسي قادرون باختلاف

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