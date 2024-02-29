الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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صلاح حليمة: العلاقات المصرية السودانية ضاربة بجذورها فى أعماق التاريخ

السفير صلاح حليمة
السفير صلاح حليمة

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، إن الدعم المصري للسودان مستمر منذ أن اندلعت الأزمة الأخيرة وما تبعها من أوضاع إنسانية تواجهها، مؤكدًا العلاقات المصرية السودانية ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الخميس، أن العلاقات بين البلدين فريدة وذات خصوصية تستند إلى روافد عديدة، سواء كانت ثوابت الجغرافيا أو التاريخ أو اجتماعية والثقافية، فضلا عن رابطة مياه النيل ورابطة البحر الأحمر التي تزداد أهمية في الوقت الحاضر بسبب ما تشهده المنطقة من تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتطورات التي تشهدها منطقة القرن الإفريقي، وأيضا تطورات الأزمة الليبية ذات الصلة بمنطقة القرن الإفريقي ولدول جوار مصر والسودان.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بمطار القاهرة الدولي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي بقصر الاتحادية، وتم استعراض حرس الشرف، وعزف السلامين الوطنيين. 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار الدكتور أحمد فهمي، بأن الرئيس أكد خصوصية العلاقات الأخوية التاريخية بين مصر والسودان، مشددًا على حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، ما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.

الدعم المصري للسودان أوضاع إنسانية مياه النيل غزة والسودان

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