الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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السفير صلاح حليمة: مصر تستضيف أكثر من 5 ملايين سودانى

السفير صلاح حليمة
السفير صلاح حليمة

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، إن الدعم المصري للسودان مستمر منذ اندلاع  الأزمة الأخيرة وما تبعها من أوضاع إنسانية تواجهها السودان.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز” اليوم الخميس، أن مصر تستضيف الآن، ما يقرب من 5 ملايين سوداني، ويعاملون معاملة المصريين..

وأكد أن مصر تعمل على فتح آفق وعلاقات أوسع مع السودان في كافة المجالات، على النحو الذي يمكن معه مواجهة العديد من الأزمات التي تواجه المنطقة بصفة عامة والسودان بصفة خاصة. 
 

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمطار القاهرة الدولي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني. 

حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي بقصر الاتحادية، وتم استعراض حرس الشرف، وعزف السلامين الوطنيين. 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي، بأن الرئيس أكد خصوصية العلاقات الأخوية التاريخية بين مصر والسودان، مشددًا على حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.

 كما شهد اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في السودان، والجهود الرامية لتسوية الأزمة الجارية بما يضمن استعادة الاستقرار، ويحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية ومؤسساتها، ويلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق نحو تحقيق الأمن والاستقرار.

وشدد الرئيس على حرص مصر على أمن السودان الشقيق، ومواصلة تقديم الدعم الكامل لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي بالسودان، ودعم وحدة الصف السوداني وتسوية النزاع القائم، انطلاقًا من الارتباط الوثيق بين الأمن القومي للبلدين. 

السيسي السودان الجانبيين المصري والسوداني

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