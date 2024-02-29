البرهان يختتم زيارته للقاهرة لبحث إنهاء الحرب فى السودان

أفادت وسائل إعلام سودانية، اليوم الخميس، عن عودة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إلى السودان بعد زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية استغرقت يومًا واحدًا، أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وترقية التعاون المشترك في مختلف المجالات.

ورافق رئيس مجلس السيادة خلال الزيارة، وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق.

كواليس المباحثات المصرية- السودانية

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، بقصر الاتحادية بالقاهرة، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية، ومعالجة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال السفير محمد عبد الله التوم، القائم بأعمال سفارة السودان بالقاهرة، إن الزيارة تعكس حرص السودان على تطوير تعاونه الثنائي مع مصر.

وبحسب التقارير السودانية، فقد انخرطت مصر في جهود دبلوماسية لإسقاط الستار على الحرب التي أودت بحياة الآلاف وشردت نحو ثمانية ملايين شخص.

ودعت مصر إلى وقف دائم لإطلاق النار وإلى حل سياسي للصراع.