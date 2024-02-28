الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى يداعب الطالبة صفاء طه: إبقى ارسمى حاجة ليا

جريدة الدستور

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية والتقدير لذوي الهمم خلال احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الخامسة، والمقامة بمركز المنارة الدولي، اليوم الأربعاء.

وقال الرئيس السيسي، خلال حديثه مع صفاء طه، طالبة في كلية الإعلام، وإحدى ذوى الهمم: "أنا سعيد بيكي يا صفاء.. منورة الدنيا شكرًا إنك جيتي تنورينا وتسعدينا وتفرحينا"، مضيفًا: "إحنا في عالم عدم يقين.. مش بنشوف كل حاجة ولكن هيجي يوم وهتبقوا انتوا في السماء وإحنا على الأرض إوعوا تسيبونا خدونا معاكوا".

ومازح الرئيس السيسي، طالبة الإعلام، خلال حديثها عن موهبتها الرسم قائلًا: "إبقى ارسمي حاجة بقى ليا".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" بمركز المنارة الدولي، وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتنطلق، اليوم، النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتنظمها وزارتا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.

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