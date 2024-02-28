وعد الرئيس.. السيسي لأبطال الألعاب الإفريقية: هحضر معاكوا البطولة في 2027

طالب أبطال دورة الألعاب العالمية فيتشي فرنسا 2023، من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حضوره افتتاح استضافة دورة الألعاب الإفريقية المقرر في 2027 القادم.

وعلق الرئيس السيسي خلال احتفالية النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" بمركز المنارة الدولي، قائلًا: "هحضر بإذن الله لو عايش من أهل الدنيا هتشرف وأبقى موجود في البطولة 2027".

وطالب الرئيس السيسي من الأبطال التصوير معاهم قائلًا: "أنا عايز أتصور مع أبطال مصر ممكن".

وكانت أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية تلقي رئيس مجلس إدارته هشام حطب خطابًا رسميًا، من مصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية "أنوكا" بمنح مصر حق استضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب قد خاطب مجلس إدارة "أنوكا" بتاريخ 13 أكتوبر 2023 يعرب فيه عن رغبة مصر في استضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027.

وتنطلق، اليوم، النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية وتنظمها وزارتا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.