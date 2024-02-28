الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تامر عاشور يشارك بأغنية "قد المسئولية" فى "قادرون باختلاف 5"

تامر عاشور
تامر عاشور

شارك الفنان تامر عاشور في النسخة الخامسة من احتفالية "قادرون باختلاف" بأغنية "قد المسئولية "، وتتحدث عن معاناة الشعب الفلسطيني إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ أكتوبر الماضي.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء، النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" بمركز المنارة الدولي،  وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتنطلق، اليوم، النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية وتنظمها وزارتا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.
 

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