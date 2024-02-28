تامر عاشور يشارك بأغنية "قد المسئولية" فى "قادرون باختلاف 5"

شارك الفنان تامر عاشور في النسخة الخامسة من احتفالية "قادرون باختلاف" بأغنية "قد المسئولية "، وتتحدث عن معاناة الشعب الفلسطيني إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ أكتوبر الماضي.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء، النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" بمركز المنارة الدولي، وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتنطلق، اليوم، النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية وتنظمها وزارتا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.

