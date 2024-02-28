بعد قليل.. الرئيس السيسى يشهد النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف"

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" بمركز المنارة الدولي، وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتنطلق، اليوم، النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف"، وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتنظمها وزارتا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.

وكان مجلس النواب وافق نهائيًا، وبالوقوف على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف، وجاء نص المادة الأولى من مشروع قانون قادرون باختلاف بعد التعديل كالآتي:

تضاف مادتان برقمي 6 مكرر، و6 مكرر (أ) إلى قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، وجاءت فلسفة التعديل كمعالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق.

وشهدت الفترة الماضية تعاونًا كبيرًا بين الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لوضع الاستعدادات الخاصة بتنظيم النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف".

وأعلن الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية من قبل عن بدء اختيار القصص الملهمة للمشاركة في احتفالية "قادرون باختلاف" النسخة الخامسة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.