خبير شئون إفريقية: مصر تسعى للحفاظ على المؤسسات الوطنية فى الدولة السودانية

قال الدكتور رامي زهدي، خبير الشئون الإفريقية، إن الدولة المصرية تسعى دائمًا للحفاظ على المؤسسات الوطنية، وتنحاز للأمن والسلم في الدولة السودانية، مؤكدًا أن مصر اتخذت إجراءات أمنية حدودية؛ توفر الأمن للمنطقة والاستدامة في هذا التوقيت.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، مصر تساعد في استيعاب أعداد اللاجئين والفارين والنازحين، وعمليات المساهمة في إجلاء الرعايا المصريين والأجانب، فضلًا عن أنها تحاول التواصل مع كل الأطراف المعنية بأزمة السودان، من بينها دول الجوار، آملًا في إنهاء الأزمة، وإحلال الأمن والسلم في السودان.

وأكد الزهدي، مصر منذ بداية الأزمة السودانية وتواصلها مع أصدقاء السودان من الدول والقوى الإقليمية والدولية، حرصت على التأكيد على وحدة وسيادة الشعب السوداني وعدم المساس بمؤسسات الدولة السودانية؛ لأنها الحصن الآمن لحماية الشعب ومقدرات الأمم.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بمطار القاهرة الدولي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي بقصر الاتحادية، وتم استعراض حرس الشرف، وعزف السلامين الوطنيين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار الدكتور أحمد فهمي، بأن الرئيس أكد خصوصية العلاقات الأخوية التاريخية بين مصر والسودان، مشددًا على حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، ما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.

كما شهد اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في السودان، والجهود الرامية لتسوية الأزمة الجارية، ما يضمن استعادة الاستقرار، ويحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية ومؤسساتها، ويلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق نحو تحقيق الأمن والاستقرار.