الرئيس السيسى لـ"ذوى الهمم": يومكم بيكون جميل وبنعيش عليه السنة كلها

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية والتقدير لذوي الهمم خلال احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الخامسة، والمقامة بمركز المنارة الدولي، اليوم الأربعاء.

وقال الرئيس السيسي، خلال حديثه لإحدى الناجيات من الحروق: "إنتوا اليوم بتاعكم دا بيكون جميل أوي وبنعيش عليه السنة كلها.. ألف شكر ليكوا".

كما وجّه الرئيس السيسي الشكر إلى الفنان شيكو.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" بمركز المنارة الدولي، وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتنطلق، اليوم، النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة، التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتنظمها وزارتا التضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.